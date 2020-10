In casa con cartucce e refurtiva: nei guai un 48enne

VILLA CASTELLI - Un 48enne è finito nei guai perché nella sua casa di campagna i carabinieri hanno trovato sei cartucce, detenute illegalmente, e della refurtiva. I militari della stazione di Villa Castelli, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne del luogo per detenzione illegale di munizioni e furto in abitazione. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita in in casa delll'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto sei cartucce calibro 16 e di vari utensili da cucina, di giardinaggio e di agricoltura di provenienza furtiva che sono risultati rubati, tra il 14 e il 16 ottobre, e denunciati dai proprietari di altre due vicine abitazioni rurali. Le munizioni sono state sequestrate e la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.

