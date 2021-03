In casa deteneva illegalmente munizioni: denunciato

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del luogo, per detenzione abusiva di munizionamento. In particolare, il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due cartucce per fucile calibro 20 e 32, senza averne titolo, successivamente sequestrate.