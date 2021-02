Truffa dell'assicurazione on line, raggirato un 76enne

VILLA CASTELLI - Ancora una truffa dell'assicurazione falsa venduta on line. I carabinieri della stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 76enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 34enne di Curti (Caserta) per truffa. In particolare, l'uomo si è fatto accreditare 326 euro mediante un bonifico Postepay, quale pagamento della stipula di un contratto assicurativo Rca, con una compagnia rivelatasi inesistente.