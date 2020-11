Viola più volte la misura dei domiciliari, trasferito in carcere

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno arrestato il 31enne Alessio Vitale per aver violato, ripetutamente, la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto, in particolare nell’arco temporale che va dal 10 marzo 2020 al 31 ottobre 2020. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dalla prima sezione penale collegiale del tribunale di Taranto. Il 31enne è stato trasferito presso la circondariale di Brindisi.