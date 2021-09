Violazione norme sicurezza luoghi di lavoro: quasi 8mila euro di multa per titolare di bar

CAROVIGNO - Un 24enne titolare di un bar-pizzeria di Carovigno è stato denunciato dai carabinieri per violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il controllo è stato eseguito dai militari della compagnia di San Vito Dei Normanni unitamente ai colleghi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi e del Gruppo Forestale di Brindisi.

Al giovane sono state contestate: 7862,44 euro di ammenda per violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. e 400 di sanzione amministrativa poiché non sono stati adottati tutti i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.