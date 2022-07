Vertenze Dema e Dar: convocato tavolo in prefettura per il 12 luglio

BRINDISI – Il tavolo sulla vertenza del gruppo Dema Spa/Dar Srl è stato convocato per martedì prossimo (12 luglio) presso la prefettura di Brindisi. Vi parteciperanno i rappresentanti della società e dei sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici e Cobas. Circa 200 lavoratori (un centinaio alle dipendenze della Dema e altrettanti in servizio nello stabilimento Dar) non percepiscono lo stipendio da un paio di mensilità. Lunedì scorso si è svolto un sit in di protesta all’esterno di entrambe le fabbriche.

Una nuova assemblea si è svolta ieri (venerdì 8 luglio) presso l’aula Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città, messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Durante l’incontro, il sindaco Riccardo Rossi ha manifestato la sua solidarietà ai lavoratori. Le due aziende operano nel settore aerospaziale. Dar, controllata da Dema, è stata costituita a seguito del fallimento dell’ex Gse.