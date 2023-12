Musica sotto le stelle per aspettare il 2024: gli appuntamenti nelle piazze del Brindisino

BRINDISI – Per chi ancora non ha organizzato il “cenone di Capodanno” e non ha intenzione di farlo, o per chi vuole aspettare l’alba del nuovo anno ballando sotto le stelle dopo l’abbuffata di San Silvestro, sono in programma diversi concerti nelle piazze del Brindisino. In scena musica per tutti i gusti per festeggiare l'arrivo del 2024, grazie agli eventi organizzati dalle amministrazioni comunali. In alcuni comuni il weeekend di Capodanno all’insegna della musica comincia già da oggi, venerdì 29 dicembre.

A Brindisi festa in piazza Mercato con Mino Molfetta e Sandro Toffi. Start ore 23 di domenica 31 dicembre. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Brindisi a Natale 2023”, organizzata dal Comune di Brindisi. Si ballerà e canterà con i pezzi che hanno segnato la colonna sonora di intere generazioni. Qui i dettagli.

Crazy Roll Band, tra swing, rhythm'n'blues e rock'n'roll e La Bonnie Dj a Ceglie Messapica. Start ore 23.30, appuntamento in piazza Plebiscito. Capodanno con Ciccio Riccio, invece, a San Vito Dei Normanni (piazza Leonardo Leo), San Michele Salentino (piazza Marconi) e Villa Castelli (piazza Municipio). Qui i dettagli. Inizio ore 23.30. Capodanno sotto le stelle anche a Francavilla Fontana: appuntamento in piazza Umberto I con il “Golden Music Show” di Pino delli Noci, a seguire un dj set. A Mesagne la festa inizia alle 21.30: appuntamento in piazza Orsini del Balzo con “Benvenuto 2024”, spettacolo a cura de “Gli amici di Barbablù”.

A Ostuni i Nomadi e i Neri per Caso

A Ostuni si comincia a ballare e cantare già da oggi, venerdì 29 dicembre. Alle 21 in piazza Libertà appuntamento con i Nomadi, formazione che ha accompagnato generazioni di italiani. La formazione guidata da Beppe Carletti quest’anno sta festeggiando sessant’anni di carriera, iniziata in una calda estate del 1963 senza mai interrompersi sinora, caratterizzata da una serie di canzoni che hanno rappresentato un punto di riferimento per la cultura popolare italiana. A Ostuni ripercorrono la loro storia sin dagli esordi con pietre miliari quali «Dio è morto» e «Io vagabondo» per arrivare ai successi più recenti e ai brani del loro ultimo album «Cartoline da qui». Sabato 30 dicembre sempre ore 21 in piazza Libertà, protagonista sarà la cantante, chitarrista e pianista Lidiya Koycheva, di scena con la sua Balkan Orkestra, formazione con la quale l’artista bulgara porta in giro per il mondo la tradizione musicale del proprio Paese.

Infine, domenica 31 dicembre (dalle ore 23), notte di San Silvestro sempre in piazza Libertà, aspettando il 2024 con i Neri per Caso, straordinario ensemble di voci a cappella che rappresenta un «caso» unico nel panorama della musica italiana, nel solco delle grandi formazioni vocali europee ed americane. Forse pochi ricordano, ma al debutto discografico, nel 1996, pubblicarono un album di canzoni natalizie, «So This is Christmas». E da allora, con il loro modo di reinterpretare i grandi classici, i Neri per Caso continuano ad affascinare appassionati di vari generi ed età diverse. Conclusa la loro esibizione a cavallo della mezzanotte, la festa continuerà sino a tardi con un dj set tutto da ballare.

Anche a San Donaci suoni e balli in piazza, sabato 30 dicembre. L'atmosfera sarà scaldata dalle note della street band QuattroPerQuattro, in scena un’esplosione di suoni in una commistione di generi che percorrerà le strade del paese e si concluderà con uno scenografico spettacolo del fuoco, tutto al femminile, in Piazza Pompilio Faggiano.