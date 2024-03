Sta arrivando il bonus anziani: cos'è e chi può richiederlo

BRINDISI - Un assegno di assistenza pari ad 850 euro al mese. Questa è la nuova misura istituita dl governo che interesserà esclusivamente gli over 80 gravemente non autosufficienti, già titolari dell'indennità di accompagnamento. Al fine di attivarla sono stati stanziati 500 milioni di euro per il biennio 2025-2026. Le richieste, dunque, potranno essere inoltrate dal prossimo anno.

Va specificato che il tanto atteso bonus anziani non andrà a sostituire l'indennità di accompagnamento di 531,76 euro, ma si sommerà ad essa. Questo perché si tratta di una misura pensata per aggevolare l'assistenza alle persone garantendo il pagamento delle badanti o delle imprese specializzate nei servizi di assistenza.

Il bonus di cui si parla, rientra nelle misure previste dalla legge numero 33 del 23 marzo 2023 che contiene le deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Chi avrà diritto al bonus

I requisiti per accedere al bonus anziani sono già stati esplicitati e vengono riportati di seguito:

- essere un anziano gravemente non autosufficiente già titolare dell'indennità di accompagnamento;

- aver compiuto 80 anni;

- avere un Isee che non supera i 6mila euro;

- certificato dell'Inps che definisce il bisogno assistenziale.

Bisogna attendere, non sono stati definiti ancora prassi di assegnazione e iter per fare la domanda. Dalle prime indiscrezioni, non si esclude che l'Inps possa verificare automaticamente che si rispettino tutti i requisiti richiesti per ottenere il contributo economico.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui