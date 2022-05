Incrocio tra Pezze di Greco, Pozzo Faceto e Speziale più sicuro: avviati i lavori per la rotatoria

FASANO – Un’opera attesa da anni che finalmente è in corso di realizzazione grazie all’impegno di amministrazione comunale e Provincia di Brindisi e che, entro due mesi, metterà in sicurezza uno snodo fondamentale del territorio di Fasano. Sono partiti nelle scorse ore i lavori per la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la strada provinciale ex SS16 Fasano-Ostuni e la strada provinciale 7 e cioè all’incrocio che congiunge i territori di Pezze di Greco, Pozzo Faceto e Speziale.

«Grazie a questo rondò sarà messa in sicurezza l’intersezione di tre arterie di una porzione di territorio strategica per il turismo – spiega il sindaco Francesco Zaccaria –. Finalmente questo incrocio non rappresenterà più un pericolo in un’area molto trafficata e frequentata. Ringraziamo la Provincia per l’impegno nella concretizzazione di quest’opera e i tecnici che hanno lavorato al progetto».

I lavori, con una base d’asta di 250mila euro, si concluderanno entro un paio di mesi: «Non vediamo l’ora di inaugurare questa opera che è frutto di una sinergia importante tra enti che hanno collaborato nella stessa direzione – dice il consigliere provinciale e comunale Giuseppe Ventrella – Il lavoro della Provincia è stato fondamentale a testimonianza che la rete tra le istituzioni funziona. Ringrazio quanti prima di me hanno reso possibile quest’opera, non solo la politica, ma anche i dirigenti».

La rotatoria in corso di realizzazione è il primo di una serie di interventi che saranno realizzati nelle prossime settimane e la prima opera nella zona Sud: «Insieme alla provincia abbiamo già in cantiere la circonvallazione di Speziale che dall’incrocio con la Montalbano mare bypasserà tutto il traffico che molte volte intasa Speziale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino –. Un’atra opera strategica che, dopo gli ultimi pareri tecnici, sarà realizzata. Inoltre, sempre in sinergia con la Provincia, abbiamo in programma altre rotatorie nell’abitato di Montalbano per mettere in sicurezza tutte le uscite di Montalbano sulle strade provinciali».