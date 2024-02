Lo scirocco non arretra: rischio venti di burrasca anche per domenica

BRINDISI – Anche nella giornata di domani (domenica 11 febbraio) i venti sferzeranno con forza la Puglia. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio vento valida da mezzogiorno, per le successive 12-18 ore. In questo arco temporale si prevedono venti da sud da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Puglia, con locali raffiche di burrasca forte. Per quel che riguarsa la provincia di Brindisi, “i venti - specificano i meteorologi di 3bmeteo.com - saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso”.

