In arrivo forte vento e temporali: allerta meteo gialla in tutta la Puglia

Allerta meteo gialla in tutta la Puglia a partire dalle ore 8 di sabato 26 novembre e per le successive 24/36 ore: si prevede rischio idrogeologico per vento e temporali. Nel dettaglio, il bollettino diramato dalla Protezione civile prevede: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Inoltre i fenomenti saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e attività elettrica. Forti venti a burrasca dai quadranti orientali.