Allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia dalle 18 di oggi, sabato 12 novembre, e per le successive 26 ore per rischio idrogeologico. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su aree ioniche. Venti di burrasca sud-orientali, in rapida attenuazione