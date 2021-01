Neve in Puglia: risveglio imbiancato anche nel Brindisino

Così come annunciato da una nota diramata dalla Protezione civile regionale di Allerta meteo gialla per neve in tutta la Puglia dalle 14 di ieri, domenica 17 gennaio e per le successive 30 ore, anche alcuni comuni del Brindisino, nella mattinata di oggi, lunedì 18 gennaio, si sono svegliati imbiancati. Si tratta delle zone collinari di Fasano e Ostuni, di Ceglie Messapica e Cisternino. La neve si è posata nelle campagne e sui terrazzi, regalando scenari mozzafiato.

Al momento il Comune più colpito dalla nevicata è Cisternino dove oggi le scuole sono rimaste chiuse. Inoltre il servizio di raccolta rifiuti è stato sospeso per evitare problemi alla circolazione causati dai mezzi pesanti adibiti alla raccolta. I dipendenti della Gial Plast sono intervenuti per ripulire le strade del centro storico e i marciapiedi provvedendo anche allo spargimento del sale. Dal Comune raccomandanod i prestare massima attenzione nel centro storico e su tutte le zone con basolato in pietra. La viabilità non è compromessa anche grazie al lavoro dei mezzi spargisale iniziato all’alba. Si invita ad astenersi dal mettersi in macchina se non si è provvisti di gomme termiche. Situazione simile per la Gravina percorribile al momento con gomme termiche. (Alcune foto di Cisternino sono state scattate da Vita Zizzi in contrada Pico).

Stando al bollettino meteo, sono previste nevicate al di sopra dei 400-600 m, in calo fino ai 200-400 m con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli.