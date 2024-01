Epifania all'insegna di vento forte e piogge: diramata un'allerta meteo

BRINDISI - Dopo un inizio dell’anno all’insegna del sole e di temperature primaverili, il maltempo dovrebbe rifarsi vivo nel week end dell’Epifania. La Protezione Civile Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla valida a partire dalle ore 8 di domani (sabato 6 gennaio) e per le successive 16 ore. Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, vi sono rischio vento e rischio idrogeologico. In particolare si prevedono venti da forti a burrasca sudo occidentali. Si potrebbero inoltre registrare precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro – meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.