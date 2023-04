Cielo nuvoloso e rischio pioggia: allerta meteo per la giornata dell'1 maggio

Cielo plumbeo con il rischio di deboli pioggie per la festa dei lavoratori. La Protezione civile Puglia ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 8 di domani (lunedì 1 maggio) e per le successive 12 ore. In questo arco temporale si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Questo vale per tutta la regione. Per quel che riguarda la provincia di Brindisi, invece, i meteorologi di 3bmeteo.com prevedono "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia". "Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Mare poco mosso"