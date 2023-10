L'autunno irrompe in Puglia: allerta per piogge o temporali anche nel Brindisino

BRINDISI – L’autunno entra nel vivo anche in Puglia. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo da rischio idrogeologico per temporali valida a partire dalle ore 20 di oggi (lunedì 16 ottobre) e per le successive 20 ore.

In questo arco temporale si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati moderati; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

In provincia di Brindisi, in particolare, per la giornata di domani si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino - si legge su 3bmeteo.com - con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia”.

“Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C.. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso”.