Nuova allerta meteo: mercoledì con cielo coperto e rischio di temporali

Nuova allerta meteo gialla dalla Puglia centrale al Salento. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino per rischio idrogeologico o per temporali valido dalle ore 8 di domani (mercoledì 22 novembre) e per le successive 16 ore. Anche in provincia di Brindisi si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Nel Brindisino, in particolare, stando alle previsioni di 3bmeteo.com, in serata sarà più concreta la possibilità di piogge e rovesci, anche con temporali.