Domenica fra pioggia e vento: nuova allerta della Protezione civile

Il maltempo sale di intensità. Una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stata diramata dalla Protezione civile pugliese. Da mezzanotte alle ore 20 di domani (domenica 25 febbraio) si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati moderati”.

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, i meteorologi di 3bmeteo.com prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata”. Sono attesi 12 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C. “I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudest”. Mare molto mosso.

