Le previsioni del tempo in Puglia: rischio pioggia o temporali a Pasquetta

Pubblichiamo di seguito le previsioni del tempo fino a Pasqua e Pasquetta in Puglia, a cura di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com

Tempo ancora incerto almeno sino a Pasquetta - Il vortice depressionario, responsabile della recente ondata di maltempo sulla Puglia, si sta lentamente allontanando verso Levante continuando tuttavia a far sentire i suoi effetti. Il tempo faticherà a stabilizzarsi anche nel corso dei prossimi giorni, visto che l’alta pressione continuerà a mantenere i suoi massimi sull’Europa e il Mediterraneo occidentali, lasciando così il basso versante adriatico ancora esposto a nuovi impulsi instabili. Uno di questi raggiungerà la nostra regione già nella seconda parte di mercoledì rinnovando così spiccata variabilità e precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale che, soprattutto nel pomeriggio/sera, andranno a interessare i settori centro settentrionali. Anche giovedì non mancheranno locali fenomeni, in particolar modo sui versanti adriatici così come su Murge e Salento.

Dopo un venerdì perlopiù soleggiato un secondo impulso è atteso poi nella seconda parte di sabato responsabile così di un nuovo peggioramento che a fasi intermittenti dovrebbe disturbare anche la Santa Pasqua, in particolar modo i settori centro settentrionali della regione. Non andrà meglio neppure a Pasquetta, stante la presenza di una circolazione depressionaria che favorirà nuovi rovesci o temporali un po’ su tutti i settori della Puglia. Anche dal punto di vista termico il clima si manterrà freschino per il periodo con massime che difficilmente si porteranno oltre i 14/16°C.

Nel dettaglio di Foggia ci attende un mercoledì ancora spiccatamente variabile con il rischio di qualche piovasco nel corso del tardo pomeriggio; meglio giovedì e venerdì in attesa poi di un ponte di Pasqua all’insegna di frequenti annuvolamenti in transito con rischio pioggia maggiore per le giornate di sabato e lunedì. Massime che nei prossimi giorni non andranno oltre i 13/15°C.

Nel dettaglio di Bari il tempo si manterrà instabile almeno sino a giovedì con frequenti annuvolamenti di passaggio e il rischio di nuove precipitazioni nella seconda parte di mercoledì e poi ancora nella prima parte di giovedì. Meglio venerdì e sabato in attesa poi di un parziale peggioramento tra domenica e lunedì. Anche qui massime che difficilmente andranno oltre i 13-15°C.

Nel dettaglio di Brindisi tempo ancora incerto tra mercoledì e giovedì con rischio locali fenomeni, specie nella prima parte di quest’ultimo. Meglio venerdì in attesa di un parziale peggioramento sabato e ancor poi lunedì. Clima frescolino con massime comprese tra 13 e 15°C.

Nel dettaglio di Lecce tempo ancora incerto tra mercoledì e giovedì con rischio locali fenomeni, specie nella prima parte di quest’ultimo. Meglio tra venerdì e Pasqua in attesa di un parziale peggioramento poi a Pasquetta. Clima frescolino anche qui con massime comprese tra 12 e 15°C.