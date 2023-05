Il maltempo continua a incombere: altra settimana con molte piogge in Puglia

Le previsioni del tempo a cura di Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com

Settimana all’insegna dell'instabilità sulla Puglia, interessata dapprima da una circolazione depressionaria in azione sul bacino libico e a seguire da una nuova intensa perturbazione in arrivo dall’Atlantico. La prima rinnoverà così martedì ancora spiccata variabilità con il rischio di qualche fenomeno in sviluppo diurno su Gargano e localmente tra Murge e interne salentine. La seconda raggiungerà la nostra regione nella seconda parte di mercoledì con diffusi rovesci e temporali che da Nord marceranno verso Sud, risultando localmente intensi, accompagnati da colpi di venti e possibili chicchi di grandine. Giovedì si farà ancora sentire richiamando a sé tese correnti settentrionali che favoriranno nel pomeriggio la genesi di nuovi acquazzoni o temporali, specie a ridosso dei rilievi. Tempo che anche nel fine settimana rimarrà molto incerto e a tratti piovoso, stante la persistenza di una circolazione depressionaria che abbraccerà la nostra Penisola.

Bari

Dopo un martedì spiccatamente variabile ma ancora in prevalenza asciutto un peggioramento del tempo è atteso tra mercoledì e giovedì con piogge e temporali sparsi, a tratti più intensi verso il tardo pomeriggio di giovedì. Ancora molte nubi anche nel fine settimana con ancora la possibilità di piogge in transito. Il tutto accompagnato da temperature ancora piacevoli, stante la presenza di venti meridionali ( 21/23°C di massima) ma in calo da sabato.

Foggia

Dopo un martedì variabile ma ancora in prevalenza asciutto un peggioramento del tempo è atteso tra mercoledì e giovedì con piogge e temporali sparsi, a tratti più intensi nel pomeriggio di mercoledì. Ancora molte nubi anche nel fine settimana con ancora la possibilità di piogge in transito. Il tutto accompagnato da temperature ancora piacevoli, stante la presenza di venti meridionali ( 24/25°C di massima) ma in calo da sabato.

Brindisi

Dopo un martedì spiccatamente variabile ma ancora in prevalenza asciutto in peggioramento del tempo è atteso tra mercoledì e giovedì con piogge e temporali sparsi. Ancora molte nubi anche nel fine settimana con ancora la possibilità di piogge in transito soprattutto nella giornata di domenica. Il tutto accompagnato da temperature ancora piacevoli, stante la presenza di venti meridionali ( 21/23°C di massima) ma in calo da sabato.

Lecce

Dopo un martedì e un mercoledì spiccatamente variabili ma ancora in prevalenza asciutti in peggioramento del tempo è atteso giovedì con piogge e temporali sparsi. Ancora molte nubi anche nel fine settimana con ancora la possibilità di piogge in transito tra sabato e domenica. Il tutto accompagnato da temperature ancora piacevoli, stante la presenza di menti meridionali ( 21/23°C di massima) ma in calo da sabato.