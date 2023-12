Le previsioni per il fine settimana: nuova perturbazione in arrivo, rischio piogge

Di seguito le previsioni del tempo per il prossimo fine settimana in Puglia a cura del meteorologo Gaetano Genovese, di 3bmeteo.com

Una nuova perturbazione in arrivo dal nord Atlantico interesserà la Puglia durante la giornata di venerdì 15 dicembre con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Il promontorio del Gargano, il Foggiano e le Murge saranno le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni, così come le zone costiere tra Bari e Brindisi. Meno interessato dai fenomeni il Salento, dove sono attesi locali rovesci solo durante le ore pomeridiane. Il transito del fronte freddo dai tipici connotati invernali, sarà responsabile anche di un calo corposo delle temperature, specie nei valori massimi. Anche il vento spirerà sostenuto dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 50 km/h. Tra sabato e domenica, si assisterà ad un graduale miglioramento del tempo su tutte le province con ampie schiarite alternati a locali annuvolamenti con temperature in graduale aumento.

Meteo Brindisi - La città di Brindisi sarà interessata dal transito della perturbazione durante la giornata di venerdì quando sono attese piogge e qualche rovescio, specie durante le ore centrali della giornata. Il fine settimana invece, trascorrerà all’insegna della variabilità con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti. Temperature in diminuzione, massime non oltre i 14°C, minime comprese tra 10°C e 11°C. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Meteo Bari - La città di Bari sarà interessata dall’arrivo di un fronte freddo che sarà responsabile di nuove precipitazioni. Le condizioni meteorologiche saranno spesso perturbate con fenomeni a carattere di rovescio, specie tra mattino e pomeriggio di venerdì. Tra Sabato e Domenica netto miglioramento del tempo con ampie schiarite alternate e temporanei annuvolamenti. Temperature in calo, massime non oltre i 13°C, minime tra 9°C e 10°C.

Meteo Foggia - Il fine settimana sulla città di Foggia in compagnia del sole, ma prima una nuova perturbazione durante la giornata di venerdì. Frequenti precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, caratterizzeranno la giornata di venerdì, quando è altresì atteso anche un marcato calo delle temperature. Tra sabato e domenica invece, si apriranno ampie schiarite intervallate da locali annuvolamenti. Temperature in calo venerdì, graduale ripresa da domenica. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Meteo Lecce - La perturbazione in arrivo da nord lambirà solo marginalmente il Salento e la città di Lecce durante la giornata di venerdì, quando ci sarà occasione per locali rovesci o temporali. Tra sabato e domenica invece sarà il sole il grande protagonista delle vicende meteorologiche cittadine, con locali annuvolamenti solo durante le ore centrali della giornata ma senza precipitazioni associate. Temperature in calo, massime non oltre i 13°C, minime fino a 4-5°C. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.