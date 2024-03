"Dipendente comunale aggredita da consigliere d'opposizione". E' polemica

BRINDISI – Un commento social del vicesindaco Massimiliano Oggiano scatena una nuova polemica con l’opposizione che lambisce anche il consigliere comunale Roberto Quarta. Oggiano stasera (sabato 9 febbraio) è infatti intervenuto in un post di Quarta, che riferendosi evidentemente a un comunicato pubblicato ieri sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale (presumibilmente quello riguardante l’incontro fra Oggiano e il ministro Fitto sulla conferma dei finanziamenti per una serie di opere pubbliche), scrive: “Credo che sia opportuno rimuovere un post dal sito istituzionale. I commenti sono davvero imbarazzanti”.

Il commento di Oggiano

La replica di Oggiano non tarda. In un lungo post di commento, il vicesindaco fa riferimento a un episodio avvenuto giovedì presso l’ufficio Anagrafe (in quel momento chiuso) del Comune di Brindisi, dove un “consigliere d’opposizione” avrebbe aggredito verbalmente una dipendente comunale, “per rivendicare un presunto diritto, cercando di favorire un cittadino che lo accompagnava”. Da quanto raccontato da Oggiano, la dipendente, in forte stato di agitazione, sarebbe stata poi soccorsa da personale del 118 e condotta in ospedale, dove è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi. L’episodio, spiega ancora Oggiano, sarebbe al vaglio della Polizia, che avrebbe redatto un verbale.

Nell’augurarsi che l’episodio sia una “bufala”, Oggiano invita Roberto Quarta a manifestare solidarietà alla donna, nel caso in cui la vicenda abbia fondamento. “Tu Roberto Quarta - scrive il vicesindaco - censore del malcostume e molto attento alla tutela ed al rispetto del genere femminile condanni senza se e senza ma il gravissimo episodio, con l'aggravante che vittima paresia una donna! In fin dei conti”. “Ti sei scandalizzato per un innocuo quanto amorevole bacio - scrive ancora Oggiano, riferendosi alla polemica con la Cgil delle scorse settimane - immagino ora chiederai le dimissioni del consigliere comunale (cosi come fatto recentemente per un bacio!) e l'intervento del Cav (centro anti violenza sulle donne)! Sempre se quanto accaduto dovesse rispondere a verità potremmo farlo insieme!”.

Il comunicato dell’opposizione

Poco dopo arriva la replica dell’opposizione, che nega il coinvolgimento di uno dei propri consiglieri nel presunto episodio. “Il vicesindaco Massimiliano Oggiano - si legge in una nota congiunta della minoranza - tenta di delegittimare l’opposizione con illazioni e affermazioni non vere a mezzo social”.

“I consiglieri comunali dell’opposizione dei gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5Stelle, di Impegno per Brindisi, di Attiva Brindisi, di Uguaglianza Cittadina, del Movimento Regione Salento, di Brindisi Bene Comune/Alleanza Verdi-Sinistra smentiscono tale affermazione è sono completamente estranei a qualsiasi presunto atto lesivo consumato negli uffici comunali come affermato dal vicesindaco Oggiano”. “Per questo – concludono - chiediamo senza alcun indugio le scuse del vicesindaco Massimiliano Oggiano e l’immediata rimozione del post di commento pubblicato”.

