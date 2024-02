Amministrative, conclusa la verifica delle schede contestate in fase di spoglio

SAN PIETRO VERNOTICO – Si è conclusa nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 febbraio, la verifica delle schede contestate in fase di spoglio per le elezioni amministrative svoltesi il 14 e 15 maggio scorso a San Pietro Vernotico che hanno portato alla vittoria per 8 voti di Maria Lucia Argentieri sul sindaco uscente Pasquale Rizzo. La Argentieri ha ottenuto 3565 preferenze mentre Rizzo 3557. Era stato quest’ultimo insieme ai 16 candidati alla carica di consigliere comunale a presentare ricorso per ottenere la correzione del risultato elettorale. Il Tar di Lecce aveva ritenuto lo stesso inammissibile, il Consiglio di Stato, invece ha accolto il successivo appello assegnando l’incarico della verifica delle schede contestate alla Prefettura di Brindisi.

L’analisi ha riguardato “esclusivamente il riscontro delle contestazioni sulla validità e l’attribuzione dei voti verbalizzate dai rappresentanti di lista nelle sezioni elettorali nn. 1 e 14 e delle irregolarità denunciate nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese, relativamente alle sezioni elettorali nn. 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15 e 16”. E così è stato. Tra giovedì e oggi sono state esaminate e acquisite tutte le schede contestate, che sono state inviate al Consiglio Di Stato con relativo verbale per essere analizzate. Da quanto si apprende, ma è presto per fare previsioni, sono state trovate irregolarità nell'assegnazione di alcuni voti ma spetta al Consiglio di Stato a decidere.

Per conoscere l’esito delle valutazioni si dovrà attendere ancora qualche mese. Gli avvocati delle parti coinvolte dovranno chiedere la fissazione dell’udienza e successivamente il Consiglio di Stato emetterà la sentenza. Con ogni probabilità la risposta definitiva arriverà a quasi un anno dalle elezioni.