Amministrative San Pietro: al via la verifica delle schede contestate in fase di spoglio

SAN PIETRO VERNOTICO – Il ricorso presentato dall’ex sindaco di San Pietro Vernotico di Pasquale Rizzo e dai 16 candidati alla carica di consigliere comunale, per ottenere la correzione del risultato delle elezioni amministrative svoltesi il 14 e il 15 maggio scorsi, che ha portato alla vittoria della lista guidata da Maria Lucia Argentieri, può essere ammesso. Lo ha deciso il Consiglio di Stato in seguito all’appello presentato da Rizzo e altri 11 candidati consiglieri contro la decisione del Tar di Lecce che, invece, aveva ritenuto il ricorso inammissibile.

Verranno, quindi, analizzate le schede contestate in fase di spoglio. La Argentieri ha vinto per 8 voti, nel dettaglio ha ottenuto 3565 preferenze mentre Rizzo 3557. Alla verifica delle schede contestate provvederà il Prefetto di Brindisi, “con facoltà di delegarne l’esecuzione a funzionari in servizio presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Brindisi”. Le operazioni di verificazione dovranno essere completate entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato.

L’analisi delle schede riguarderà “esclusivamente il riscontro delle contestazioni sulla validità e l’attribuzione dei voti verbalizzate dai rappresentanti di lista nelle sezioni elettorali nn. 1 e 14 e delle irregolarità denunciate nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese, relativamente alle sezioni elettorali nn. 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15 e 16”.

L’organo che si occuperà delle verifiche “acquisirà soltanto le schede interessate, in copia e lasciando gli originali presso l’Ufficio che li detiene, descrivendone puntualmente il contenuto nel verbale delle operazioni al fine specifico di accertare il numero delle preferenze con le stesse effettivamente e validamente espresse dagli elettori”.

“All’esito delle operazioni il verificatore dovrà trasmettere alla Segreteria di questa Sezione una relazione conclusiva che dia analiticamente conto dell’attività svolta, nella quale, in relazione alle sole schede elettorali sub b), esporrà il proprio motivato avviso circa la validità, l’invalidità e l’attribuzione del voto espresso dagli elettori, allegandovi i verbali e tutta la documentazione acquisita durante le operazioni stesse”. Le risposte ufficiali sull’esito delle verifiche arriveranno nel secondo trimestre del 2024.