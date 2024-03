Marchionna: "Le commissioni non vadano oltre le prerogative previste"

BRINDISI - "Le attività di tutte le commissioni consiliari sono andate un po' oltre le prerogative previste. Per questo ho chiesto al segretario di tracciare un perimetro, nel rispetto delle leggi". E' un "no alle Amministrazioni ombra" quello che pronuncia il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, durante la conferenza stampa convocata per questa mattina (venerdì 29 marzo 2024) nella sala Mario Marino Guadalupi del Comune. Il riferimento, dunque, non è solo relativo ai "dissapori" con Roberto Quarta (presidente commissione Ambiente), ma è esteso ad altri esponenti dell'attuale maggioranza. Il punto di partenza del primo cittadino è il seguente: l'appartenenza a una maggioranza si fonda e si verifica sui fatti e sugli indirizzi fondamentali che caratterizzano un'Amministrazione.

Il passaggio successivo, seppur non completamente esplicito, è consequenziale: durante la seduta del consiglio comunale di venerdì scorso un consigliere di maggioranza ha ritenuto di compiere una scelta diversa, "ma del tutto legittima", ha spiegato sempre Marchionna. Un passo indietro: in consiglio si discuteva del piano di riequilibrio. Roberto Quarta in quel momento non era presente, per motivi di salute. Si presenterà solo successivamente. E' questa la "scelta diversa" di cui ha parlato il primo cittadino. Quel giorno, per la verità, era assente anche Maria Lucia Vantaggiato (FdI). Tornando al mai nominato Quarta, per il sindaco, questa situazione "sul piano personale implicherebbe o consiglierebbe, per coerenza politica, che venissero rimesse la cariche assunte, come feci io ai tempi dell'Amministrazione Consales". E ancora: "Mi sento di comprendere l'atto di sfiducia dei capigruppo della maggioranza (nei confronti di Roberto Quarta, nrd), che è solo un atto politico, visto che non è prevista" la sfiducia di un presidente di commissione, ha aggiunto Marchionna.

Il primo cittadino rivendica di aver cercato di attenuare i contrasti sorti in seno alla maggioranza, anche perché "non mi avete visto mai censurare nessuno. Intervengo solo sugli atti significativi. E il piano di riequilibrio del 22 marzo era proprio uno di questi". Tornando alle commissioni consiliari, il messaggio è chiaro: "Nessuno deve interloquire con persone terze nel nome e per conto del Comune di Brindisi. Questo spetta a me e a coloro che sono delegati da me". Le presidenze delle commissioni consiliari sono tutte epressioni dell'attuale maggioranza di centro-destra in Municipio. Per questo si deve pensare a un "serrate le file". Alla fine, prima dei rituali auguri di buone feste, Marchionna fa calare un altro argomento, quello dei debiti fuori bilancio, e annuncia esposti - da valutare, per ora - alla Corte dei conti per accertare eventuali responsabilità.