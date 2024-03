Mozione di sfiducia contro Roberto Quarta: "Non sanno quel che fanno"

BRINDISI – La maggioranza ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della commissione Ambiente, Roberto Quarta. L’istanza è a firma di consiglieri Maurizio Colella, Caterina Cozzolino, Nicola Didonna, Cosimo Elmo, Veronica Mastrogiacomo, Alessandro Miceli, Antonio Monetti e Maria Lucia Vantaggiato. L’iniziativa è motivata con il venir meno del rapporto di fiducia. Lo stesso Roberto Quarta ha pubblicato il documento sul suo profilo Facebook, commentando: “Perdonali perché non fanno quel che fanno”.

Eletto fra le file di Fratelli d’Italia, Quarta è stato nominato alla presidenza della commissione lo scorso agosto, grazie al sostegno dell’opposizione, a discapito della collega di partito appoggiata dalla maggioranza, Maria Lucia Vantaggiato. Nei mesi successivi, a seguito di ulteriori frizioni, FdI ha avviato la procedura di espulsione di Quarta dal partito.

L'attacco di Luperti

Ora la mozione di sfiducia riaccende il confronto politico. Il consigliere Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina) va all’attacco. “L’armata brancaleone capeggiata dal consigliere di fratelli D’ Italia Mario Borromeo – si legge in un post del consigliere - oggi ha tentato in maniera scomposta, senza nessun rispetto delle norme e dei regolamenti consigliari, di sfiduciare il consigliere comunale Roberto Quarta da presidente della Commissione Ambiente, solo perché tenta di svolgere in maniera seria il suo compito facendo emergere la totale assenza dell’amministrazione su argomenti come: pista ciclabile di viale Aldo moro, compensi linee sottosuolo e molto altro. Noi al fianco del consigliere Quarta!

La replica di FdI

Ma i consiglieri comunali di FdI mantengono i toni bassi. “Io – afferma Mario Borromeo- come tutto il mio gruppo consiliare non vogliamo alimentare polemiche da bar, fondate su fatti che non rispecchiano fedelmente e integralmente la verità; ci sono tante questioni che interessano il presente e il futuro della collettività brindisina, e le stesse hanno la priorità e ci obbligano a portare a casa risultati, basati sui fatti che non possono subire contaminazioni da argomenti che sanno più di gossip che di politica”. “Inoltre – conclude Borromeo - a mio modesto parere, io non devo rispondere al consigliere Luperti, ma con tutto il rispetto per il suo ruolo, risponderò al giudizio della città quando avrò terminato il mio mandato”.

