Carovigno, il Movimento 5 Stelle vuole partecipare alle amministrative

CAROVIGNO - A margine dell?incontro tenutosi nel pomeriggio di domenica 15 gennaio tra gli attivisti locali e il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, alla presenza della già deputata Valentina Palmisano, è stata definita la volontà di partecipazione da parte del M5S alle prossime elezioni amministrative a Carovigno.

In un comunicato vengono elencati i punti del programma. "L?incontro ha costituito occasione per rimarcare i punti fondamentali e imprescindibili che caratterizzeranno il programma elettorale del movimento: transizione ecologica e sostenibilità energetica, lotta all?illegalità, tutela della sicurezza dei cittadini, tutela dell?ambiente e del territorio, promozione e sostegno alle produzioni agricole, promozione e sostegno alle attività sportive dilettantistiche, lotta alla povertà e all?emarginazione sociale, tutela e valorizzazione delle coste attraverso la promozione di un modello di turismo sostenibile".

Il percorso che porterà il Movimento alla creazione della lista e della eventuale coalizione a sostegno di un candidato sindaco, "sarà certamente di completa rottura con i criteri utilizzati in passato: punti imprescindibili saranno l'etica pubblica, le idee, le competenze e le buone pratiche, ispirate esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Attorno a questi elementi fondanti si dovrà costruire un gruppo di sostegno composto da attivisti, simpatizzanti, semplici cittadini e volontari che vorranno partecipare e incidere nella vita della città senza secondi fini e/o interessi personali e/o di bandiera/gruppo di interessi, mettendo a disposizione della collettività le proprie esperienze e competenze", proseguono i 5 Stelle.

Nel sottolineare il successo delle scorse politiche che ha riconosciuto il Movimento 5 Stelle quale prima forza politica a Carovigno e in tutta la Puglia, rivendicando un ruolo da protagonista per la futura campagna elettorale in continuità con l?esperienza in Consiglio Comunale nel periodo 2018/2020 che vide per la prima volta un esponente del Movimento 5 Stelle entrare in Consiglio Comunale, il gruppo degli attivisti di Carovigno "vuole coinvolgere ancor più cittadini rispetto alle precedenti amministrative e ritiene di poter ambire a traguardi importanti per la città con la finalità di determinare un netto cambio di rotta e finalmente una nuova fase amministrativa che conduca verso mete finora insperate e insperabili".

Prosegue la nota: "Sono state già avviate fruttuose interlocuzioni con realtà civiche e politiche dell'area progressista e ambientalista, con le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio e con le liste civiche che condividono i principi e i valori del Movimento 5 Stelle e vedono nel presidente Giuseppe Conte una guida autorevole, affidabile e credibile".

Infine, una chiosa contenuta nel comunicato: "Come nel Dna del movimento, delle interlocuzioni in corso e delle successive evoluzioni sarà data notizia ai cittadini nella massima trasparenza. Le riunioni periodiche del gruppo saranno pubbliche e aperte alla partecipazione di tutti i cittadini e tutti potranno dare il loro contributo. L?appello, quindi, è rivolto alla cittadinanza: non si può perdere l?occasione di incidere nel cammino politico della comunità carovignese e quindi invitiamo ogni cittadino a partecipare; il Movimento 5 Stelle è aperto al contributo a tutti coloro che si riconoscono nei principi e nei valori fondanti del movimento. La nostra lista è pronta ad accogliere competenze ed esperienze capaci di permettere un salto di qualità rispetto al passato, così come siamo aperti al confronto ed al contributo di idee e proposte per la nostra comunità".