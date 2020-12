Il bilancio non passa, Lanzilotti: "Irresponsabilità da gioco politico”

CAROVIGNO - A palazzo di Città non passano gli equilibri di bilancio e il futuro dell'amministrazione comunale di Carovigno guidata dal sindaco Massimo Lanzilotti è rinviato al prossimo consiglio comunale. I punti all'ordine del giorno che riguardavano, infatti, gli equilibri del bilancio comunale e il riconsocimento dei debiti fuori bilancio (circa 986 mila euro) ottengono una assoluta parità: otto voti a favore e otto contrari. Decisiva, nella sessione del consiglio che si è riunito ieri, lunedì 30 novembre, il voto contrario del consigliere del Partito Democratico, Jacopo Russo, dichiaratosi indipendente. Tutto quindi è rinviato alla prossima riunione nella quale, secondo indiscrezioni, Massimo Lanzilotti potrebbe incassare i voti a favore dei consiglieri pentastellati. Ma se il bilancio non dovesse passare, la palla passa al prefetto.

"Pur sapendo di non avere i numeri necessari per l’approvazione, siamo andati in consiglio comunale con alto senso di responsabilità - spiega il primo cittadino - ho relazionato in merito a tutti i punti e ho provato in tutti i modi a far capire l’importanza dell’approvazione di queste proposte di delibere, non per me, ma per tutto il percorso che abbiamo avviato dal mio insediamento e che riguarda il risanamento di un bilancio dissestato da oltre 9 milioni di euro e la messa in sicurezza e la tenuta dei conti. Il risultato è visibile a tutti, una irresponsabilità da gioco politico, che di politico non ha niente, facendo finta di non sapere che in gioco c’è solo la salvaguardia del futuro di questa città, evitando il possibile dissesto dell’ente che porterebbe alla nostra comunità solo guai soprattutto dal punto di vista occupazionale."

"I primi a pagarne le conseguenze sarebbero i dipendenti della partecipata Carbinia - continua Lanzilotti - che abbiamo tutelato fino a questo momento in tutti i modi possibili, rivedendo costantemente il piano industriale, salvaguardando tutti i livelli occupazionali, dal primo all’ultimo. E poi, prima di ogni cosa, siamo in emergenza sanitaria che va di pari passo con un’altra emergenza, quella economica. Oltre ai problemi per l’assenza del lavoro o per i lavoratori stagionali che hanno lavorato davvero troppo poco quest’anno. Per non parlare delle problematiche della scuola e dei nostri bambini, delle preoccupazioni per i nostri nonni, per i nostri genitori e per i nostri figli, per tutti quelli che hanno bisogno di aiuto."

Nel consiglio comunale di ieri ( lunedì 30 novembre) non è stato votato, poi, l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche che prevede, tra i vari punti, il progetto relativo alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza per coprire tutti gli accessi alla città, zona artigianale, piazza, palazzetto dello sport, zona mercato e tutte le scuole, il progetto per la riqualificazione del campo sportivo comunale con adesione al Bando "Sport e Periferie 2020”, nonché il progetto di riqualificazione sostenibile delle aree verdi e degli spazi pubblici di tutta la zona mercato, da via Montessori alla fine delle case di edilizia popolare. "Opere di oltre 12 milioni di euro, attività svolte e messe in cantiere da questa amministrazione comunale - conclude il sindaco - che poi, tutto sommato, avevo chiesto all'assise semplicemente di continuare a dare una speranza alla nostra amata Carovigno."