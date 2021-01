Il caso dei 141 operatori socio-sanitari approda in Regione

BRINDISI - Il caso dei 141 Operatori Socio Sanitari della provincia di Brindisi che rischiano di perdere il posto il 31 gennaio è approdato in Regione. Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno: "Dopo le nostre richieste la terza Commissione consigliare della Regione Puglia si riunirà lunedì 18 per richiedere indicazioni operative sull'eventuale proroga degli incarichi a tempo determinato. In particolare, come richiesto dal capogruppo Pd Filippo Caracciolo, l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute e Benessere Vito Montanaro riferiranno in merito alle procedure da avviare per lo sblocco della situazione".

Il decreto Milleproroghe - prosegue Bruno (nella foto sopra) - approvato a fine dicembre dal Governo consentirebbe di prorogare i contratti in scadenza per tutto il 2021, "consentendo agli operatori che tanto hanno dato in questi mesi devastanti non solo di conservare la propria posizione, ma anche di sperare nella maturazione dei requisiti per la stabilizzazione. Sarebbe a mio giudizio - conclude il consigliere regionale - non solo doveroso verso questi professionisti, ma anche necessario per i nostri ospedali che hanno bisogno oggi più che mai di Oss già preparati e non di una sostituzione in corsa".