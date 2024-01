Una commissione speciale per migliorare il servizio della mensa scolastica 

BRINDISI - I consiglieri comunali dei gruppi di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Uguaglianza cittadina, Movimento Regione Salento, Brindisi Bene Comune-Alleanza Verdi Sinistra e Attiva Brindisi hanno depositato la richiesta di istituzione di una commissione speciale prevista dal Regolamento del Consiglio del Comune di Brindisi per attivare un’istruttoria mediante una serie di audizioni, coinvolgendo le famiglie e gli operatori, e organizzando anche sopralluoghi al fine di valutare tutti gli aspetti inerenti la qualità del servizio di refezione scolastica.

Per le riunioni della commissione speciale “Refezione scolastica comunale”, così come prevedrà la proposta deliberativa che verrà sottoposta al Consiglio Comunale, non sarà corrisposto alcun gettone e sarà composta da 6 consiglieri comunali suddivisi per il 50% tra maggioranza e minoranze e avrà il compito, entro 90 giorni, di redigere apposita relazione con le proposte per il servizio mensa scolastica.

L’unico scopo della commissione speciale sarà quello di trovare soluzioni migliorative e di potenziamento della qualità del servizio di refezione perseguendo l’obiettivo esclusivo di tutelare gli utenti con le loro famiglie e gli operatori coinvolti.