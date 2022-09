D'Attis si impone nel collegio uninominale: confermato alla Camera

BRINDISI – Mauro D’Attis si riconferma alla Camera dei deputati. Il coordinatore regionale di Forza Italia, deputato uscente, si è imposto nel collegio uninominale di Brindisi e provincia, ottenendo il 44,09 percento delle preferenze, per un totale di 72.881 voti. Battuto il candidato del Movimento 5 stelle, il preside Salvatore Giuliano (29,35). Terza la candidata della coalizione di centrosinistra, Tiziana Brigante, vicesindaco di Brindisi. Italia viva e Azione, con Antonietta Curlo, di Fasano, si fermano al 3,96. Giancarlo Scalone, candidato di Unione popolare con De Magistris, ottiene, l’1,11 percento delle preferenze.

La coalizione di centrodestra, alla Camera, si è imposta finora, in attesa dei risultati definitivi, in sei collegi uninominali. Il Movimento 5 stelle nel collegio di Foggia si è imposto con Marco Pellegrini. Al senato, invece, il centrodestra si è già assicurato quattro uninominali. Nel collegio uninominale senato Brindisi-Taranto, l’avvocato brindisino Roberto Fusco, candidato del Movimento 5 stelle, ha ottenuto il 30,3 percento dei voti, arrivando dietro alla eletta Vita Maria Nocco. Appena il 18,96 per Maria Grazia Cascarano (centro sinistra). Il sindacalista brindisino Angelo Leo si ferma all’1 percento.

Complessivamente il centrodestra è la prima coalizione, con il 41 percento, ma il primo partito è il Movimento 5 stelle, che ottiene il 28 percento. Male il centrosinistra, che si attesta intorno al 21. Italia Viva di Renzi e Azione di Carlo Calenda non raggiungono il 5. Delude Italexit di Paragone, che non arriva neanche al 2.