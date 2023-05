San Pietro: Maria Lucia Argentieri vince di un soffio, ma ricorsi in vista

SAN PIETRO VERNOTICO – A San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri si è aggiudicata un duello all’ultimo voto con il sindaco uscente Pasquale Rizzo. Argentieri, alla guida di una coalizione di centrosinistra, ha superato lo sfidante, sostenuto con il centrodestra, con un margine di appena 8 schede. La Argentieri avrebbe infatti ottenuto 3.565 preferenze rispetto alle 3.557 di Rizzo.

Ma la vicenda potrebbe non chiudersi qui. Ci sono infatti 14 schede contestate che potrebbero sovvertire l’esito delle elezioni. Particolarmente caotica, in particolare, la situazione che si è creata nel seggio allestito presso la scuola De Gasperi, dove per ore, mentre decine di persone si radunava all’esterno dell’edificio, è andata avanti una disputa su 10 schede contestate, poi scese a cinque: tre a favore di Rizzo e due di Argentieri.

Il seggio era presidiato dalla guardia di finanza. In ausilio sono intervenuti anche la Polizia Locale e i carabinieri. AI non addetti ai lavori, come disposto dal presidente di seggio, è stato impedito l’accesso. Anche la candidata Argentieri si è recata presso il seggio, dove la tensione era palpabile. Ora è da valutare cosa accadrà con le 14 schede contestate. Al momento sono stati verbalizzati, come detto, 3.565 voti per Argentieri e 3.557 per Rizzo. Se questo risultato supererà eventuali ricorsi, Argentieri sarà la prima sindaca donna della storia di San Pietro.

Articolo aggiornato alle ore 23.02 (l'esito della votazione)