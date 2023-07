Francesco Leoci eletto presidente del Consiglio comunale di Carovigno

CAROVIGNO - A di distanza di quasi un mese e mezzo dal ballottaggio, svolto tra domenica 28 e lunedì 29 maggio, che ha decretato l'elezione a sindaco di Massimo Lanzilotti, Francesco Leoci è stato nominato presidente del Consiglio comunale della città della 'nzegna.

Dopo aver ottenuto il maggior numero di preferenze (1.070 voti) alle Amministrative, l'esponente della lista Adesso, sostenuto da tutta la coalizione (formata anche dalle liste Ripartiamo dal futuro e Carovigno unita) ha ottenuto 11 voti, bissando così l'elezione avvenuta nella passata consigliatura.

"Grazie a tutti i colleghi della coalizione - afferma il presidente della massima assemblea cittadina - per la fiducia che mi hanno voluto accordare. Sono onorato di ricoprire questo importante ruolo istituzionale, so benissimo che non è dei più semplici ma mi impegnerò con tutte le energie per essere imparziale e garantire il dialogo e la dialettica fra le varie componenti che formano il Consiglio".

Leoci nel suo intervento ha sottolineato che uno dei primi obiettivi sarà quello di "dare massimo risalto alle riunione del Consiglio comunale per poter cercare di riavvicinare i cittadini al Palazzo della politica, dopo che sono stati lontano in questo periodo di commissariamento. Il mio impegno sarà anche quello di proseguire sulla strada tracciata dai commissari per ammodernare l'aula consiliare e renderla più efficiente ed accogliente".

Il nuovo presidente del consiglio comunale di Carovigno, però, non dimentica il suo obiettivo principale: "Sarò sempre pronto a portare all'attenzione del governo cittadino problematiche ed esigenze della nostra città".