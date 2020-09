Il ministro De Micheli oggi a Latiano. Sabato Emiliano a Brindisi

La ministra dei Trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli, oggi (venerdì 11 settembre), alle ore19:30 sarà a Latiano, in via De Virgilis, a sostegno dei candidati del Pd della provincia di Brindisi alle regionali e della lista del Pd di Latiano per il sindaco Maiorano.

Sabato, 12 settembre, alle ore 10.30 presso Palazzo Virgilio, il Governatore Michele Emiliano presenterà tutti i candidati della provincia di Brindisi delle liste a sostegno della sua candidatura.