Incontro Marchionna-Matarrelli: "Comune capoluogo ha ruolo da protagonista"

"Come presidente dell’Amministrazione provinciale di Brindisi non farò mancare la collaborazione al sindaco del Comune capoluogo nel rispetto delle scelte democratiche dei cittadini e della sacralità delle istituzioni": lo ha dichiarato il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, durante un incontro con il neo eletto sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

L'occasione è stata determinata dalla formalizzazione delle dimissioni di Marchionna dalla carica di amministratore unico della Santa Teresa Spa, con conseguente convocazione per l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico.

"Ho rinnovato al sindaco Marchionna - dichiara Matarrelli - le congratulazioni per il risultato conseguito, nella convinzione che esse saranno condivise dai sindaci di tutti gli altri Comuni della Provincia di Brindisi, in un clima di massima collaborazione che esula dalle appartenenze politiche e che spero prosegua in un percorso di crescita all'interno del quale il Comune capoluogo non può che avere un ruolo da protagonista".