Erchie: il Movimento 5 Stelle punta alla fascia tricolore con Mario Mancini

ERCHIE – “Gli erchiolani hanno una grande possibilità: quella di lasciarsi alle spalle le brutte pagine degli ultimi anni, in cui un intero paese è stato ostaggio di una politica immobile e dannosa, e dare inizio ad una nuova fase, incentrata sui cittadini e per i cittadini”. Così il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle di Erchie, Mario Mancini, durante la presentazione della lista per le elezioni comunali e l’inaugurazione della nuova sede, che si sono svolte ieri.

“La nostra idea di politica – continua – ha come punti di riferimento la trasparenza, l’onestà, la competenza e il bene comune. Da questi ideali non si può prescindere perché costituiscono le direttrici principali per una buona azione politica a favore di tutti, anziché di pochi privilegiati”.

La deputata erchiolana Anna Macina, che ha partecipato all’evento assieme alla Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, ha commentato: “Per la città è arrivato il momento di dire addio ad una politica che ha danneggiato i cittadini negli ultimi anni, impedendo al paese di crescere. Dobbiamo riparare – prosegue la portavoce del M5S a Montecitorio – un’eredità negativa, come quella del sindaco uscente Margheriti e dalla sua maggioranza, che lasciano sul tavolo problemi irrisolti e ferite per la nostra comunità difficili da curare, per non parlare delle tante promesse tradite su cui i cittadini sono stati presi sfacciatamente in giro. Gli erchiolani hanno una grande occasione per tirare fuori la città da un periodo buio durato troppo a lungo. Potranno farlo se sceglieranno il MoVimento 5 Stelle e il suo candidato sindaco Mario Mancini” conclude la deputata.