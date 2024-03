Maggioranza esce dall'aula: interrogazione su pista ciclabile slitta a lunedì

BRINDISI – Il numero legale è mancato al termine di una seduta fiume, quando era rimasto l’ultimo di una lunghissima scaletta di punti all’ordine del giorno: l’interrogazione comunale presentata dal consigliere comunale Roberto Quarta, sulla pista ciclabile in viale Aldo Moro. I consiglieri di maggioranza (ad eccezione dello stesso Roberto Quarta) sono usciti dall’aula prima che il collega prendesse la parola. Il presidente dell’assise, Gabriele Antonino, ha riscontrato che i presenti erano solo 12: cinque in meno rispetto alla soglia necessaria di 17. Dopo una breve sospensione, il numero di presenti è sceso a 11. A quel punto il consiglio comunale è stato riconvocato per le ore 9 di lunedì prossimo (25 aprile).

Di fatto si tratterà di un monotematico sulla pista ciclabile, visto che non sono calendarizzati altri argomenti. In realtà l’interrogazione di Quarta era stata inserita inizialmente come quarto punto. Ma il consigliere è arrivato in ritardo, quando si era già passati ai temi successivi. L'assise ha comunque deliberato di reintrodurre l’interrogazione, facendola slittare in coda. Da regolamento, quindi, l’assenza del numero legale comporta la riconvocazione per la discussione di quell’unico argomento rimasto in stand by.

L'interrogazione

Quello della pista ciclabile, come noto, è un tema caldo. L’opera è rimasta incompiuta dopo la revoca dell’appalto, "per negligenza rispetto alle previsioni del contratto”. Si tratta di un progetto avviato dalla precedente amministrazione comunale. Fin da subito i lavori hanno subito vari intoppi, facendo impantanare il cantiere in un’odissea burocratica.

Quarta non è mai stato tenero nei confronti di questa amministrazione, per la gestione dell'appalto. Il consigliere, lunedì, porrà le seguenti domande: “Quali sono gli intendimenti dell’amministrazione Comunale di Brindisi in merito alla realizzazione dell’opera secondo il progetto originario fronte del fatto che si è fatto intendere a cittadini e commercianti che era in corso una verifica della possibilità di recedere dalla realizzazione dell’opera mentre con delibera n.92/24 si fa chiaro riferimento alla necessità di individuare altro appaltatore in grado di completare le opere previste dall’appalto”; “Quali azioni sono state promosse e con quali atti amministrativi sono stati adottati per il recupero delle somme versate all’impresa inadempiente (a partire dall’escussione della polizza fideiussoria)”.

E poi: “Al netto di quanto è stato recuperato (se è stato recuperato) ed è ancora recuperabile dalla mancata esecuzione del contratto da parte della ditta inadempiente quanto sarebbe il costo per l’Amministrazione comunale per il ripristino del manto stradale di Viale Aldo Moro”; “Per quale motivo tecnico/contabile si configurerebbe un danno erariale nel momento in cui l’Amministrazione decidesse di non ultimare l’opera e a quanto esso ammonterebbe?”.

