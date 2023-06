Ostuni: ecco la giunta Pomes. “Subito interventi di pulizia e manutenzione”

OSTUNI - Il neoeletto sindaco Angelo Pomes ha presentato stamattina (martedì 6 giugno) la nuova giunta comunale di Ostuni. Come vicesindaco è stato nominato Giuseppe Tanzarella (Psi) con delega all’Ambiente. Francesca Pace tecnico esterno assessore all’urbanistica. Al bilancio Antonio Zurlo (Psi). Nuovo assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia (Pd). Al turismo Niki Maffei (Con). Servizi sociali e pubblica istruzione per Antonella Turco (Ostuni che lavora). L’ultima quota rosa è Laura Greco (Civica Mente Scelta Sociale).

Nell'esecutivo non ci sono rappresentanti del Movimento 5 stelle, ma come annunciato dal sindaco Pomes nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamattina, alla presidenza del consiglio comunale sarà eletta l'ex deputata pentastellata, Valentina Palmisano. L'incarico, ha precisato lo stesso Pomes, avrà la durata di due anni e mezzo. Dopo di che ci sarà un avvicendamento con un altro consigliere di maggioranza. Potrebbe trattarsi, ma su questo il sindaco non si è sbilanciato, di Rosa Parisi, esponente dell'unica lista (Insieme per Pomes) che non ha avuto ruoli.

La quadra è stata trovata dopo una “dialettica necessaria”, ha spiegato Pomes, con “equilibrio, serenità e nell’interesse dei gruppi consiliari e della città”. “Abbiamo valorizzato le competenze - prosegue Pomes - che ciascun gruppo ha messo a disposizione”.

Il lavoro da fare è “tanto”, per ammissione dello stesso primo cittadino. “Ho inteso dare subito dei segnali – prosegue – a una città in subbuglio per quanto riguarda pulizia e manutenzione. Miglioreremo la fruizione di centro storico, marine e aree rurali”. E poi vi sarà un’”attività pianificatoria che avrà bisogno di tempo”.

“Dobbiamo tutti lavorare per far ripartire questa città – conclude - abbiamo avuto consenso ampio, non dobbiamo disattendere la fiducia dei cittadini”.