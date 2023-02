In provincia di Brindisi gli elettori del Pd premiano Elly Schlein

BRINDISI - Seggi chiusi alle 20, nel capoluogo adriatico e in provincia, per le primarie del Partito Democratico. Oggi, domenica 26 febbraio 2026, la sfida tra Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, ed Elly Schlein, deputata della Repubblica. Nel Brindisino è proprio Elly Schleyn che supera, per 265 voti, il rivale Bonaccini. Alle 20, orario di chiusura dei seggi, avevano votato tra capoluogo e provincia 5.069 elettori.

Sono 15 complessivamente le schede bianche nel Brindisino, 9 quelle nulle. Bonaccini ha totalizzato 2.390 voti. Schlein 2.655. A Brindisi hanno votato in 747 durante queste primarie. Schlein ha potuto contare su 466 voti, Bonaccini su 281. Il capoluogo adriatico è stato il comune che ha fatto registrare la maggiore affluenza, seguito da Mesagne (541 votanti), Ostuni (463) e Francavilla Fontana (397).

I fanalini di coda: Torchiarolo (75 votanti), Erchie (73) e Oria (61). Curioso il caso di Fasano, che ha potuto contare su 312 elettori. La sua frazione di Montalbano, dove era anche presente un seggio, ha fatto registrare 235 votanti. Bonaccini ha la meglio nei seggi di Carovigno, Montalbano, Francavilla Fontana, Latiano, Ostuni e San Donaci. Elly Schlein, dunque, nei restanti.

Il presidente dell'Emilia Romagna era dato favorito alla vigilia. Nel momento in cui viene pubblicato questo articolo (ore 21:30), Elly Schlein risulta in vantaggio rispetto allo sfidante, ma il dato, ovviamente, è parziale e va aggiornato di ora in ora. Sono complessivamente 5.550 i seggi, sono rimasti aperti dalle 8 alle 20 in tutta Italia.