Il "Giorgi" inaugura il nuovo anno col progetto Erasmus "Connecting girls to Stem"

BRINDISI - Si è concluso il primo dei quattro incontri del progetto Erasmus "Connecting girls to Stem", approvato dall'Agenzia Nazionale col punteggio massimo, e coordinato dall'Itt "Giorgi" di Brindisi. Fitta la programmazione delle attività con i partner turchi, olandesi e spagnoli relative ai metodi di insegnamento delle Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics). I laboratori animati da tutti i partner hanno riguardato l'elettronica con l'utilizzo di Arduino e l'Inquiry-based learning, la matematica con il Pbl (problem based learning) e la meccanica con l'utilizzo della modellazione Cad 3D attraverso il software Solidworks e l'Engineering design process learning.

Le attività si sono svolte nei laboratori dell'Itt "Giorgi" e, l'ultimo giorno, presso il Bastione Carlo V, dove il presidente del Wwf, Antonio Frascino, ha illustrato le attività dell'associazione, molte delle quali sviluppate in collaborazione con l'stituto brindisino. I lavori di questo primo incontro del progetto Erasmus "Connecting girls to Stem" hanno dimostrato come insegnare in modo innovativo porti a una comprensione più profonda dei concetti astratti e aiuta le studentesse e gli studenti a sviluppare abilità pratiche.

Non meno interessante il programma ricreativo che ha permesso ai partner stranieri di conoscere la città e la provincia fisicamente e virtualmente, grazie al contributo dell'associazione Codia, che tramite "Brindisi Escape", una escape room in 3D, ha permesso di andare alla scoperta della città attraverso una realtà virtuale completamente immersiva. I prossimi incontri si terranno nei paesi dei partner.