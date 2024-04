Donato un pianoforte alla scuola Kennedy: festa con gli alunni

BRINDISI - Presso la scuola secondaria di primo grado “Kennedy”, dell’Istituto comprensivo Casale, ha avuto luogo la donazione ufficiale di un pianoforte digitale Yamaha P145 agli alunni delle sezioni ad Indirizzo musicale dell’Ic Casale da parte di privati sostenitori: la Farmacia “Strippoli” dei dottori Francesco e Giuseppe Strippoli con i punti vendita in via G. Carducci 41 e via Palermo 4; l’Agenzia generale “Allianz” di Fabio Minieri in via Prov. S. Vito 24; “Coffea Shop” in viale Commenda 16/18.

Il momento della donazione è stato un momento di festa al quale hanno partecipato la dirigente scolastica, Mariavittoria Caprioli, gli sponsor ed i ragazzi della classe prima del percorso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, che hanno suonato ed interpretato alcuni coinvolgenti pezzi musicali.

L’Istituto Comprensivo “Casale” da mercoledì ha, quindi, arricchito il suo patrimonio di strumenti musicali, che consentirà a tanti ragazzi indistintamente di affacciarsi al mondo della musica.

La Musica come disciplina scolastica valorizza una fondamentale potenzialità umana: quella che consente una più ricca comprensione della realtà e una più equilibrata maturazione della componente cognitiva e dell'affettività.

Fare musica insieme, inoltre, vuol dire vivere momenti di condivisione e di perfetta armonia. Da parte della scuola un sentito e doveroso ringraziamento ai sostenitori di questa iniziativa che hanno mostrato una grande sensibilità nei confronti del mondo della scuola e dei ragazzi, nella consapevolezza che solo dalla formazione delle future generazioni si possa pensare di “costruire” basi solide per la nostra società.