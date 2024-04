Gli alunni dell'Istituto centro catturati dall'esempio di Lea Garofalo

BRINDISI - “Venerdì 12 aprile, nell’ Auditorium Pio La Torre della scuola secondaria di primo grado dell’ Istituto comprensivo Centro di Brindisi, si è tenuto l’incontro con Marika Demaria, autrice del libro “La scelta di Lea”, dedicato a Lea Garofalo, simbolo del coraggio delle donne e delle madri che si oppongono alla mafia.

Dopo un breve excursus sull’ opera la scrittrice si è soffermata sui punti salienti della storia ed ha sottolineato l’ importanza della figura della protagonista come prima “donna antimafia”.

Gli alunni sono stati catturati dalla narrazione del processo, da come questo abbia fatto da eco per far conoscere “Lea” quale emblema di coraggio e determinazione, assieme alla figlia Denise che con la sua temerarietà ha fatto portare alla luce la sua triste storia.

Gli alunni hanno poi presentato degli elaborati su altre vittime innocenti di mafia: Anna Nocera, Renata Fonte e Giancarlo Siani.

