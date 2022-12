Convegno all'Itis "Giorgi" di Brindisi: "Energia green - l'unico futuro possibile"

BRINDISI – L'Itis "Giorgi" di Brindisi ha organizzato, il prossimo 14 dicembre 2022 alle ore 16:00, un convegno dal titolo "Energia Green – l'unico futuro possibile". Dibatteranno direttamente nell'aula magna "Paolo Borsellino" dell'istituto: il dottor Lagioia e la dottoressa Crovella in rappresentanza dell'Università di Bari, il dottor Ficarella per l'Università del Salento e il dottor Maellaro, docente di Meccanica ed Energia, ai quali si aggiungeranno Tony Procaccio e Stefano Pelagalli di Heracle srl.

Saranno inoltre presente don Mimmo Roma, parroco della Basilica Cattedrale di Brindisi e Antonio Matarrelli, in qualità di presidente della Provincia di Brindisi. Il convegno sarà un'occasione per i presenti per poter affrontare e dibattere su un tema quanto mai attuale che ormai interessa tutti indistintamente, senza distinzione di sesso ma soprattutto età. L'evento è aperto alla cittadinanza. L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dell'istituto "Giorgi Brindisi".