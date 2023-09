Fasano: conclusi i lavori di efficientamento energetico in tre scuole dell’infanzia

FASANO – L’amministrazione comunale informa che il settore Lavori pubblici del comune di Fasano ha portato a termine, durante i mesi estivi, una serie di importanti interventi di efficientamento energetico, oltre che di miglioramento delle condizioni di comfort e fruibilità, in tre scuole dell’infanzia del territorio, Don Sante e Pietro Nenni a Fasano, Andersen a Pezze di Greco.

Gli interventi hanno riguardato tutti e tre gli edifici scolastici e hanno apportato le seguenti migliorie: sostituzione degli infissi esistenti con infissi a risparmio energetico ed alto comfort termico; sostituzione ed ottimizzazione dei punti luce, interni ed esterni, con moderni sistemi a Led; installazione sui solai di impianti fotovoltaici connessi a rete, ognuno di 8 kWp di potenza.

«l costo totale degli interventi ammonta a € 311.794,50, oltre Iva – spiega il sindaco Francesco Zaccaria – ed è stato totalmente finanziato grazie ad un avviso del Ministero per la Transizione Ecologica "Avviso Cse 022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica", pubblicato nell’ottobre 2022 a cui il settore Lavori pubblici di Fasano si candidò con esito favorevole. Ringrazio l’assessore Cisternino, il dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici, Rosa Belfiore e il dott. Giuseppe Pugliese per l’ottimo lavoro svolto, che migliora e rende più moderne le nostre scuole per le quali, in questi anni, abbiamo ottenuto finanziamento per quasi 17 milioni. Un risultato incredibile e un riconoscimento per l’impagabile lavoro di insegnanti, professori, dirigenti scolastici e famiglie».

«Con gli interventi che abbiamo realizzato – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino - garantiremo efficienza, innovazione e sicurezza alle strutture e renderemo gli ambienti più belli e confortevoli per queste tre scuole dell’infanzia. Gli uffici Lavori pubblici e la dirigente Rosa Belfiore, che ringrazio, hanno rispettato i tempi in maniera impeccabile, così da terminare i lavori prima del rientro a scuola a settembre. Le scuole diventano così un esempio concreto di transizione ecologica per la nostra comunità oltre che un’opportunità educativa per studenti, alunni e famiglie».