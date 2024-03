Erasmus+ a Cisternino: un’esperienza all'insegna di salute e diritti umani

CISTERNINO - In questi giorni l'Istituto Comprensivo di Cisternino si anima con un vivace scambio interculturale: 35 studenti e docenti provenienti da Svezia, Germania e Belgio si incontrano per un progetto Erasmus+ dal titolo "Stay healthy, stay human, stay european".

Al centro dell'esperienza, il tema del diritto alla salute e alla sana alimentazione. I ragazzi non solo approfondiranno tematiche come l'alimentazione sana ma avranno anche la possibilità di immergersi nelle culture e tradizioni dei paesi partner, visitandoli e stringendo nuove amicizie.

Lo scambio Erasmus+ si configura come un'occasione preziosa per crescere come persone e cittadini consapevoli: i ragazzi svilupperanno nuove competenze trasversali, rafforzeranno il loro senso di appartenenza a una comunità europea più ampia e si impegneranno a diffondere i valori di rispetto, inclusione e democrazia che sono alla base dell'Unione Europea.

Cos'è Erasmus+

Trascorrere del tempo in un altro Paese per studiare, imparare e lavorare, così come essere in grado di parlare altre due lingue oltre alla propria. Queste sono alcune finalità di Erasmus+, il programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. Forte del successo ottenuto tra il 2014-2020, Erasmus+ accresce le opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni. All’interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

