L'ic Commenda ha un respiro europeo: premiato con l'eTwinning School Label

BRINDISI - L’Europa è sempre più vicina per l’istituto comprensivo Commenda di Brindisi che è stato premiato con l'eTwinning School Label 2023-2024, riconoscimento europeo rivolto alle scuole che rappresentano buone pratiche e modelli di riferimento in ambito “eTwinning”, la più grande community di insegnanti attivi in progetti collaborativi e “gemellaggi virtuali” tra scuole di tutta Europa.

La piattaforma “eTwinning” è uno degli strumenti che danno forza al percorso di internazionalizzazione della scuola attraverso l’utilizzo sul campo di un modello didattico basato sulla didattica digitale, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione per gli alunni e per i docenti. La certificazione (biennale) premia l’innovazione mostrata dalle scuole più virtuose in ambiti della didattica tra cui: pratica digitale, eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo continuo delle competenze di docenti e studenti.

Negli ultimi tre anni, a seguito dell’accreditamento Erasmus+, il “Commenda” è entrato laboriosamente nel mondo “eTwinning”, luogo di incontro sia con i partner dei progetti Eramsus Plus, con cui si lavora a più mani su attività legate alle mobilità all’estero, sia con nuove scuole. Tra i paesi coinvolti nella rete di attività ci sono Turchia, Romania, Bulgaria, Germania, Spagna, Portogallo, Polonia e Moldavia.

Dal 2020 il numero dei docenti iscritti alla community è via via cresciuto in tutti i tre ordini di scuola. Nell’istituto comprensivo Commenda, infatti, si lavora con “eTwinning” già nella scuola dell’infanzia, dove i bambini muovono i primissimi passi in tema di cittadinanza europea. Seguendo la traiettoria del curriculum verticale, i piccoli “eTwinner” allenano la capacità di lavorare in team e le competenze digitali nella scuola primaria, per diventare ancora più esperti nella scuola secondaria ed essere pronti a concretizzare le esperienze maturate “a distanza” attraverso i viaggi all’estero nelle scuole partner.

Obiettivo raggiunto grazie alla pregressa acquisizione di diversi “Quality Label” nazionali ed europei, il “Certificato di scuola eTwinning” rappresenta una nuova sfida per tutta la comunità scolastica che, da questo momento, è chiamata ad essere un modello e un riferimento per le altre scuole del territorio che vogliono avvicinarsi alla community internazionale.

Attualmente si sta lavorando per definire i nuovi obiettivi attraverso un gruppo interdisciplinare che coinvolge docenti curriculari e docenti di sostegno che utilizzano “eTwinning” come opportunità per l’inclusione: il progetto, infatti, rappresenta una ulteriore possibilità nella personalizzazione della didattica e nel raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti.

Guardando all’Europa, l’istituto comprensivo Commenda rinsalda i fondamenti su cui si regge l’identità della scuola: il rapporto in rete con il territorio; l’educazione alla convivenza civile e democratica; l’alleanza educativa con le famiglie; l’interdisciplinarietà, creatività e outdor education.