Laboratori tecnici e umanistici: il liceo "Leonardo Leo" si prepara alla "Notte di luce"

SAN VITO DEI NORMANNI - Il liceo scientifico "Leonardo Leo" di San Vito dei Normanni si prepara per celebrare la "Notte di luce", attesa dalla comunità scolastica e patrocinata dal Comune di San Vito dei Normanni. L'evento si terrà presso la sede dello stesso liceo in viale Istria e Dalmazia, venerdì 19 gennaio 2024 con inizio alle ore 19.00.

La serata si aprirà con una performance musicale e artistica cui seguiranno i saluti della dirigente scolastica Carmen Taurino. Dopo si darà inizio ai laboratori multidisciplinari e interattivi allestiti da docenti e studenti: da quelli umanistici e linguistici fino alle iniziative artistiche, per poi passare ai laboratori scientifici di fisica, chimica, unformatica, che avranno tutti un unico filo conduttore: la luce.

Si partirà dal paradosso di Olbers per andare alla scoperta delle stelle e dei possibili pianeti extrasolari e delle loro orbite. Nei laboratori umanistici, invece, sarà analizzata la complementarietà di luce e ombre per scoprire che ogni spiraglio di luce è appiglio per scorgere la strada maestra e uscire dalle ombre.