Inaugurazione regionale anno scolastico: presenti gli studenti dello Scientifico "Leo"

SAN VITO DEI NORMANNI - Un appuntamento atteso, ormai giunto alla sua quarta edizione, quello dell’Inaugurazione regionale dell’Anno scolastico, che quest’anno si è tenuta il 18 novembre a Foggia, organizzato d’intesa tra Assessorato Regionale all’Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Una manifestazione che ospita ogni anno le eccellenze della nostra Regione alla quale erano presenti diverse Autorità tra cui l’Assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo e il direttore dell’Usr Puglia Giuseppe Silipo. Per individuare le scuole che debbono rappresentare le varie province in questa cerimonia ogni anno l’Usr Puglia lancia un concorso di idee a tema su scala regionale.

Come l’anno scorso, quando il Liceo Marzolla Leo Simone Durano fu presente alla stessa Inaugurazione con un cortometraggio del Liceo Artistico Musicale ‘Bianca e Federico’ inerente i castelli federiciani, anche quest’anno il polo liceale brindisino è stato chiamato a rappresentare, unica scuola, la provincia di Brindisi. Quest’anno è toccato ad un altro indirizzo del polo liceale, al Liceo Scientifico ‘Leo’ di San Vito dei Normanni. Al concorso di idee bandito per l’occasione, dal titolo “Madre Terra”, il Liceo Scientifico ha risposto presentando un video originale, “Il mio angolo di Paradiso”, già risultato vincitore ad un concorso nazionale, in cui viene valorizzato il patrimonio scientifico e naturalistico della nostra Regione, in particolare dell’oasi naturalistica di Torre Guaceto.

Una rilettura in chiave lirica di una delle più belle e significative aree naturali protette della Puglia; la riscoperta di un’area che con la sua macchia mediterranea offre a tanta flora e fauna l’habitat più adatto alla loro sopravvivenza; una voce narrante che invita a rispettare la biodiversità, ricchezza per le generazioni future. Questo il video con cui il Liceo Leo ha convinto la Commissione giudicatrice, rientrando tra le 15 scuole selezionale dall’Usr di Puglia per partecipare alla cerimonia di Inaugurazione dell’anno scolastico.

Anche i lavori delle scuole delle altre province pugliesi, dalle performance musicali, coreutiche, ai video, avevano come filo conduttore la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse del territorio. Alla manifestazione il Liceo Leo era presente con un gruppo di studenti e con la professoressa Frallonardo, referente del progetto. Grande la soddisfazione della Comunità Scolastica e del Dirigente, professoressa Carmen Taurino, per questa bella conferma alla qualità del lavoro didattico che il polo liceale brindisino garantisce.