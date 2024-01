Al "Marzolla" prima il Debate, poi la presentazione del nuovo liceo matematico

BRINDISI - Torneo interno di Debate (metodologia didattica che consiste in un dibattito) alla sua fase conclusiva stamattina, 14 gennaio 2024, ore 9:50 al liceo classico "Marzolla" di Brindisi. Argomento: è possibile sradicare la guerra, assicurando in maniera definitiva la pace? Due squadre "pro" e "contro", con i rispettivi speakers, richiamando Kant, la politica degli antichi Romani, il concetto utopico, a volte, di una pace assoluta, si sono confrontate alla presenza del dirigente scolastico, Carmen Taurino, dei professori Allamprese, Carluccio, De Giovanni, Quarta e Vicentelli. Si sono poi riuniti i docenti menzionati, in qualità di giudici.

A seguire, conferenza stampa sul liceo matematico. Il dirigente scolastico del liceo ha illustrato l'arricchimento dell'offerta formativa, con il via al Liceo Matematico, che lascia invariato lo statuto del liceo classico, ma adotta un metodo matematico applicato a tutte le discipline. Ha dato poi la parola alla professoressa Elisabetta Mangino, Unisalento, Dipartimento di Matematica e Fisica, alla presenza di studenti della scuola secondaria di I grado, dei loro docenti e dei loro genitori. Infine il primo collaboratore del dirigente, Rosanna Cucinelli, ha illustrato come nel Liceo Matematico non sia caratterizzante il numero di ore dell’insegnamento della matematica, ma l’approccio matematico, trasversale a tutte le discipline.

Unisalento, in questo, offre agli istituti superiori il frutto della sua ricerca e della sua sperimentazione, sostegno qualificato per questa nuova offerta formativa del Marzolla. Si è passati, quindi, alla proclamazione dei vincitori del torneo interno di Debate: miglior debater del torneo di istituto: Egidio Camposeo. Difficile scegliere la migliore squadra, perché le competenze di entrambe le squadre sono state elevate, sia a livello della dimostrazione sia a livello della confutazione. Vince con poca distanza la squadra Antithesis, terza D; ottima anche la prestazione della seconda squadra.

In seguito il dirigente scolastico, Carmen Taurino, proclama, a nome della commissione, i vincitori dei vari istituti comprensivi partecipanti al torneo degli “esterni”: per ogni istituto la migliore squadra e il miglior debater. Le scuole secondarie di I grado si sono cimentate sui temi del "cosmopolitismo" e della "cittadinanza attiva", rivelando capacità di ragionamento critico davvero elevate. Con grande capacità di dialogo e disponibilità i docenti di tali scuole hanno lavorato con quelli del Marzolla.

A tutti gli alunni attestati di partecipazione, ai vincitori anche i gadget realizzati dai docenti del liceo artistico "Simone". Ringraziamenti ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi partecipanti: la dirigente scolastica Marialuisa Pastorelli (ic Bozzano Centro), la dirigente scolastica Maria Vittoria Caprioli (ic Casale), la dirigente scolastica Patrizia Carra (ic Commenda), il dirigente scolastica Maurizio Fino (ic Santa Chiara). Una giornata densa, all'insegna dell'unitarietà del sapere, della ricerca metodologica della continuità tra i vari segmenti della scuola italiana.