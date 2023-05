Erasmus+: “Un’esperienza memorabile”

BRINDISI - Cittadini del mondo, anzi del cuore dell’Europa sono stati i nostri 31 studenti e 10 docenti, di cui una impegnata in job shawdoing, del Liceo Marzolla Leo Simone Durano che, dal 23 aprile al 7 maggio hanno avuto l’opportunità di vivere, grazie al progetto Erasmus+ “Incoming Europe: INclusione, INnovazione didattica, INcontro di culture”, un’esperienza memorabile a Bruxelles, una città multiculturale, dove si respira un’aria genuinamente europea , un’esperienza che ha permesso loro di migliorare le competenze linguistiche, acquisire le conoscenze della dimensione culturale della società europea e le competenze di cittadinanza oggi richieste in tutti i campi lavorativi e di studio, di incentivare il dialogo interculturale e l’inclusione sociale, di confrontarsi e di conoscere culture diverse, e stabilire nuove relazioni.

Attraverso l’esperienza Erasmus i ragazzi hanno capito che la conoscenza della lingua straniera è lo strumento a partire dal quale costruire la cittadinanza e l’interculturalità grazie agli scambi avuti con i loro coetanei di provenienze diverse. Il gruppo dei 31 studenti, accompagnato dalle professoresse Gioia e Lacorte, è stato accolto calorosamente nelle aule dell’Athénée Royal de Ganshoren - una scuola superiore che si trova a Jette, un sobborgo di Bruxelles - dalla professoressa Marie Vanherck e dai suoi alunni che lo hanno immediatamente coinvolto in una serie di attività all’interno e all’esterno della scuola.

Tra queste, di particolare impatto, il coinvolgimento in esperienze di storytelling, che ha portato i ragazzi a conoscersi meglio in un ambiente multiculturale, e la realizzazione di un logo per l’Europa che, dopo il bozzetto iniziale, mediante la didattica digitale si è trasformato in un portachiavi. Davvero piacevoli sono state poi le pause di graditissimo svago con tour nella bellissima città di Bruxelles attraverso la condivisione e la gioia dello stare insieme con gli studenti della scuola ospite.

Contemporaneamente anche i docenti in Erasmus hanno seguito un corso di formazione basato su metodologie didattiche innovative, in particolare sullo storytelling, uno strumento molto efficace e d’impatto nella comunicazione con gli studenti, in accordo con gli obiettivi del progetto. Al termine di questa esperienza i docenti sono tornati con rinnovato pensiero critico, motivazionale e con nuove idee da sperimentare nella didattica quotidiana.

Ma Erasmus+ non è stato solo momenti di studio e di gruppo ma anche di approfondimento culturale e arricchimento personale sia per gli studenti ma anche per i docenti. A tutto questo, infatti, si sono aggiunte le tante attività organizzate per le vie del centro, nei parchi, nei musei, finalizzate ad una conoscenza diretta della città e dei sui luoghi di interesse che ha sempre privilegiato l’uso della lingua inglese come principale mezzo di comunicazione tra ragazzi di nazionalità diverse.

E non sono mancate le emozionanti visite personalizzate presso i laboratori e le più importanti istituzioni europee. Gli studenti e docenti del Liceo Marzolla Leo Simone Durano hanno vissuto la dimensione europea di questa straordinaria esperienza attraverso la visita alla sede del Parlamento Europeo dove, guidati dall’On. Chiara Gemma, hanno visitato gli ambienti più significativi, a cominciare dall’emiciclo. E poi altre tappe sono state il Parlamentarium dove i ragazzi hanno percorso il cammino dell'integrazione europea; la visita alla Casa della Storia Europea, un museo di Bruxelles che permette di percorrere la storia europea dalle origini fino ai nostri giorni attraverso una mostra permanente.

Altra tappa è stata l’Experience Europe, un museo esperenziale che permette di scoprire il lavoro e le politiche della Commissione europea e i valori fondamentali dell’Unione europea, attraverso un ambiente interattivo e divertente. E non poteva mancare la visita alla Commissione Europea proprio in occasione dell’Open day delle Istituzioni europee del 6 maggio durante il quale docenti e studenti hanno visitato l’edificio della Commissione scoprendo come funzionano le istituzioni europee. E poi ancora la visita al Museo Magritte, la visita all’Atomium, situato nel parco Heysel e simbolo della città di Bruxelles, la visita al Planetario dell’Osservatorio reale del Belgio, uno dei più grandi d’Europa, la visita al Museo di design, al Museo dell’Ecologia. Il gruppo si è concesso anche una tappa a Bruges, la perla delle Fiandre. Un’intera giornata in questa suggestiva cittadina con i suoi palazzi colorati, i suoi canali, la visita alla Basilica… Insomma non è facile rendere un’esperienza così ricca in poche righe.

Tutto questo all’insegna dell’entusiasmo e del divertimento che ha accompagnato i nostri giovani in queste due settimane. L’Erasmus ha permesso a docenti e studenti di allargare la propria visione e comprendere che siamo tutti uniti dallo stesso desiderio e dalla stessa volontà di conoscere e costruire un’Europa più unita che mai. Il tutto è stato frutto di un grande lavoro di squadra coadiuvato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmen Taurino che ha creduto fortemente in questo progetto permettendo a studenti e docenti di vivere un’esperienza di alto valore culturale e formativo, e a tutto il team Erasmus che con passione e dedizione ha consentito la realizzazione del primo Progetto di mobilità Erasmus+ nel polo liceale Marzolla Leo Simone Durano.